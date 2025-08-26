Австралія висилає іранського посла — Тегеран підозрюють у кількох антисемітських атаках

Новини

Австралія висилає іранського посла з Канберри. Це сталось після того, як розвідка країни з’ясувала, що Іран стоїть за щонайменше двома антисемітськими атаками на території Австралії.

Про це заявив прем’єр-міністр Ентоні Албаніз.

Австралійська організація безпеки та розвідки (ASIO) вважає, що Корпус вартових Ісламської революції пов’язаний із двома підпалами у 2024 році.

Перший з них — підпал ресторану Lewis’ Continental Kitchen у Сіднеї в жовтні 2024 року. Заклад понад 50 років готував кошерну їжу.

Друга атака була на синагогу Adass Israel у Мельбурні в грудні 2024 року. Двоє нападників у масках кинули запалювальну рідину всередину приміщення. Слідчі з протидії тероризму штату Вікторія висунули обвинувачення обом чоловікам, причетним до нападу.

Посол Ірану в Австралії Ахмад Садегі та ще троє дипломатів отримали сім днів, щоб залишити країну. Це перший випадок із часів Другої світової війни, коли Австралія висилає іноземних дипломатів.

Австралія також призупинила роботу свого посольства в Ірані з міркувань безпеки співробітників. Австралійцям, які перебувають в Ірані, рекомендували залишити країну.

Албаніз заявив, що Корпус вартових Ісламської революції внесуть до списку терористичних організацій. США визнали його терористичною організацією у 2019 році.