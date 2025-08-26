ШІ-компанія Маска судиться з Apple та OpenAI через «недобросовісну конкуренцію»

Новини

Getty Images / «Бабель»

ШІ-стартап xAI американського мільярдера-підприємця Ілона Маска 25 серпня подав позов проти Apple і розробника ChatGPT компанії OpenAI. Компанія Маска звинуватила їх у змові та недобросовісній конкуренції.

Про це пише Reuters.

У позові йдеться, що Apple та OpenAI «захопили ринки, щоб зберігати свої монополії та не допустити інноваторів на кшталт X та xAI до конкуренції». Apple у партнерстві з OpenAI інтегрувала ChatGPT у свою операційну систему для iPhone, iPad і Mac.

«Якби не її ексклюзивна угода з OpenAI, у Apple не було б причин утримуватися від більш помітного розміщення застосунків X і Grok у своєму App Store», — сказано в позові.

У позові xAI заявляє, що вимагає мільярди доларів компенсації за нібито завдані збитки.

Представник OpenAI, коментуючи позов, заявив, що він «відповідає постійній моделі переслідувань з боку Маска».

Пізніше того ж дня Маск у своєму дописі в соцмережі X повторив звинувачення з позову, написавши: «Мільйон відгуків із середнім балом 4,9 для Grok, і все ж Apple відмовляється згадувати Grok у будь-яких списках».

На початку цього місяця Маск уже погрожував подати позов проти Apple. Він скаржився, що поведінка Apple «робить неможливим для будь-якої компанії зі штучного інтелекту, окрім OpenAI, досягти першого місця в App Store».

Експерти з антимонопольного права, які не залучені до справи, заявили, що домінантна позиція Apple на ринку смартфонів може посилити аргументи xAI про те, що компанія незаконно пов’язує продажі iPhone з ChatGPT від OpenAI.

Втім, вони зазначили, що Apple може відповісти, що партнерство з OpenAI є бізнес-рішенням у конкурентному середовищі і що компанія не зобов’язана допомагати своїм суперникам завойовувати частку ринку.

Загалом цей позов може вперше дати судам у США можливість оцінити, чи існує визначений ринок для ШІ і що він охоплює — базове питання в антимонопольних справах.