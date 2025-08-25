Новини

Американський режисер Вуді Аллен відповів на критику МЗС України за його виступ на Московському кінофестивалі. Каже, що він «не вважає припинення мистецьких розмов гарним способом допомогти».

Про це він сказав The Guardian.

«Коли йдеться про конфлікт в Україні, я твердо переконаний, що Володимир Путін абсолютно неправий. Війна, яку він спричинив, жахлива. Але що б не зробили політики, я не вважаю, що припинення мистецьких розмов — це коли-небудь хороший спосіб допомогти», — сказав американський режисер.

Що передувало

Американський режисер Вуді Аллен взяв участь у сесії «Легенди світового кінематографу». Вона відбулася 24 серпня в межах Московського міжнародного тижня кіно.

Він виступив онлайн по відеозвʼязку. Зустріч із ним провів російський режисер Федір Бондарчук — пропагандист і прихильник Володимира Путіна.

Під час лекції Вуді Аллен говорив про світовий кінематограф, власну режисуру та роль штучного інтелекту в кіно. Режисер заявив, що завжди любив російське кіно. Водночас він сказав, що поки йому не надходило пропозицій зняти фільм у Росії. Проте якби вони були, він би «сів і подумав про те, яким би міг бути сценарій про те, як добре почуваєшся в Москві та Петербурзі».

МЗС України засудило участь Аллена в Московському міжнародному тижні кіно і назвало це ганьбою та образою жертви українських акторів та кінематографістів, яких убили або поранили російські воєнні злочинці у їхній триваючій війні проти України.