Вуді Аллен на Московському кінофестивалі розповідав, як любить російське кіно. МЗС України назвало це «ганьбою»

Міністрество закордонних справ України засудило участь американського режисера Вуді Аллена в Московському міжнародному тижні кіно.

Про це йдеться в дописі МЗС України у фейсбуку.

«Беручи участь у фестивалі, що об’єднує прихильників та рупорів Путіна, Аллен свідомо заплющує очі на звірства, які Росія чинить в Україні щодня вже протягом 11 років», — пише МЗС України.

Американський режисер Вуді Аллен взяв участь у сесії «Легенди світового кінематографу». Вона відбулася 24 серпня в межах Московського міжнародного тижня кіно.

89-річний Аллен виступив онлайн по відеозвʼязку. Зустріч із ним провів російський режисер Федір Бондарчук — пропагандист і прихильник Володимира Путіна.

Під час лекції Вуді Аллен говорив про світовий кінематограф, власну режисуру та роль штучного інтелекту в кіно. Режисер заявив, що завжди любив російське кіно. Водночас він сказав, що поки йому не надходили пропозиції зняти фільм у Росії. Проте якби вони були, він би «сів і подумав про те, яким би міг бути сценарій про те, як добре почуваєшся в Москві та Петербурзі».

Гостями фестивалю також стали сербський режисер Емір Кустуріца, який давно підтримує Росію, а також американський актор і каскадер Марк Дакаскос, який знімався у бойовиках 90-тих. На відміну від Вуді Аллена, вони приїхали до Москви особисто.

Що відомо про Вуді Аллена

Вуді Аллен — режисер понад 50 фільмів, зокрема «Енні Голл» (1977), «Мангетен» (1979), «Мураха Антц» (1998), «Сенсація» (2006), «Опівночі в Парижі» (2011) та інших. Режисер має 16 номінацій та 4 нагороди «Оскар».

Останнім часом Вуді Аллен перебуває в «чорному списку» кіноспільноти. У 1992 році його донька Ділан Ферроу заявила, що режисер зґвалтував її, коли їй було сім років. Звинувачення в суді не довели. А в 1997 році Аллен одружився із Сун-І Превен, прийомною донькою його тодішньої партнерки Мії Ферроу. Деякі актори публічно шкодували, що працювали з ним. Вуді Аллен заявив, що його не турбує те, що деякі представники кіноіндустрії відвернулися від нього через звинувачення в сексуальному насильстві.