У пункті збору на Рівненщині помер військовозобовʼязаний. У ТЦК кажуть, що він мав проблеми із серцем

Новини

У пункті збору для відправлення до військового навчального центру в Рівненській області нібито через серцеву недостатність помер військовозобовʼязаний.

Про це повідомили в Рівненському обласному ТЦК та СП.

Там кажуть, що 21 серпня зупинили 34-річного Віталія Сахарука в селі Городець для перевірки документів. Працівники ТЦК встановили, що він порушив військовий облік, бо не з’явився за повісткою до ТЦК. Права на відстрочку від призову на військову службу в нього також не було.

Чоловіку запропонували проїхати до районного ТЦК та СП, щоб скласти матеріали про адміністративне правопорушення. На що той, за словами ТЦК, погодився.

Після прибуття на чоловіка склали протокол і направили його для проходження військово-лікарської комісії. Під час перебування в пункті збору для відправлення до військового навчального центру Сахаруку стало зле.

Чоловіку терміново викликали медичну допомогу, але лікарі на місці констатували його смерть. У ТЦК посилаються на результати слідчо-оперативних заходів і зазначають, що смерть військовозобов’язаного настала через серцеву недостатність.