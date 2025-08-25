Президент Польщі наклав вето на закон про допомогу безробітнім українцям

Новини

Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроєкт, який передбачав виплати і безкоштовне медобслуговування безробітнім українцям.

Про це повідомляє польське видання Interia Wydarzenia.

Президент заявив, що допомогу за програмою «800 плюс» мають надавати лише біженцям, які зобовʼязуються працювати в Польщі. Він пояснив, що «після трьох з половиною років фінансова ситуація та соціально-політичні емоції докорінно змінилися».

«Я вважаю, що ми повинні досягти тут певної форми соціальної справедливості. Поляків у їхній власній країні слід ставити принаймні нарівні з нашими гостями з України. Це для мене є фундаментальним, тому я не підписав закон про допомогу громадянам України в теперішньому вигляді», — сказав Кароль Навроцький.

Натомість він запропонував свій законопроєкт. У ньому, серед іншого, пропонується продовжити процес надання польського громадянства з трьох до 10 років.

Ще один пункт стосується збільшення покарання за незаконний перетин кордону. Навроцький заявив, що це має бути п’ять років.

Водночас державний секретар Павел Шефернакер каже, що чинні законодавчі рішення щодо допомоги громадянам України діють до кінця вересня.

Ветований законопроєкт передбачав продовження тимчасового захисту для громадян України, які тікають від війни, до 4 березня 2026 року. Також в ньому уточнили умови для отримання виплати «800 плюс», щоб її могли отримувати й діти, які закінчили середню школу до досягнення 18-річчя та виконують обов’язок навчання, відвідуючи ВНЗ або кваліфікаційні професійні курси.