На Черкащині під час відправки до навчального центру загинув мобілізований

Яна Пшеніцина / Facebook

У Смілі помер мобілізований чоловік, який 22 серпня вискочив із автомобіля під час до поїздки навчального центру ЗСУ.

Про це у Facebook повідомляє Черкаський обласний ТЦК.

Там розповіли, що 22 серпня зі збірного пункту Черкаського РТЦК та СП відправили команду військовозобов’язаних до одного з навчальних центрів ЗСУ.

Під час поїздки по місту Сміла солдат запасу Євген Кушнір перескочив через ряд сидінь автомобіля, відчинив бокові двері та на ходу вискочив на дорогу. Внаслідок цього він отримав множинні травми. Військовослужбовці ТЦК та СП негайно зупинили авто, надали чоловіку первинну медичну допомогу і викликали швидку. Одночасно прибув наряд поліції.

Постраждалого доставили до медичного закладу. Однак 24 серпня від отриманих травм Євген Кушнір помер.

Волонтерка Яна Пшеніцина стверджує, що у загиблого була відстрочка від мобілізації. За її словами, чоловік помер через черепно-мозкову травму.

Поліція встановлює усі обставини події.

У Черкаському обласному ТЦК кажуть, що всіляко сприяють проведенню слідства з метою встановлення причин та обставин випадку.