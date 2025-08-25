РФ атакувала Україну дронами. Як спрацювала ППО

Новини

У ніч проти 25 серпня російська армія запустила по Україні 104 БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів. Українська ППО знешкодила 76 дронів.

Про це звітують Повітряні сили.

Цього разу росіяни запускали безпілотники з таких напрямків, як Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово і Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання 28 дронів у 15 місцях. Ще в чотирьох — впали уламки.