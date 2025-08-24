Британія продовжить навчальну програму для українських військових до кінця 2026 року

Новини

Велика Британія продовжить свою програму підготовки українських військових Interflex, яка пропонує як бойову, так і лідерську підготовку.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

Програму продовжать щонайменше до кінця 2026 року.

Загалом понад 50 тисяч українських новобранців уже пройшли підготовку у Великій Британії за програмою Interflex.

У відомстві додали, що Британія також адаптує навчання за програмою Interflex, щоб воно найкраще відповідало змінним військовим потребам України. Відбувається поступовий перехід від коротших курсів та зосереджених на базовій бойовій підготовці до більшої уваги на лідерських якостях і підготовці інструкторів.

Зараз разом із базовим курсом піхоти проводяться ще два додаткові курси. Один навчає військовослужбовців командуванню на рівні взводу та відділення, а інший є курсом підготовки інструкторів.