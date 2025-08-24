Україна наступного місяця отримає від Канади дрони, боєприпаси та бронетехніку на понад $700 млн

Новини

Getty Images

У вересні Україна отримає дрони, боєприпаси та бронетехніку з пакета допомоги Канади на суму понад 1 мільярд канадських доларів (понад $700 млн).

Про це прем’єр-міністр Канади Марк Карні повідомив під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності у Києві.

Карні нагадав, що під час саміту G7 у червні Канада пообіцяла виділити ще 2 мільярди канадських доларів на військову допомогу Україні.

«Я з гордістю оголошую, що понад 1 мільярд із цієї суми буде спрямовано на посилення вашого арсеналу озброєння шляхом постачання дронів, боєприпасів і бронетехніки, які надійдуть вже наступного місяця», — зазначив він.

Також Канада виділить десятки мільйонів доларів на екстрену медичну допомогу, будівництво бомбосховищ, підтримку місцевої демократії та кіберзахист України.

Окремо Карні та президент Володимир Зеленський провели спільну пресконференцію. Зеленський на ній повідомив, що Канада готова долучитись до програми PURL, яка забезпечує постачання озброєння для української армії.

Також президент зазначив, що Канада синхронізує українські санкції проти Росії.