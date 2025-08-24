WSJ: Пентагон кілька місяців блокує далекобійні удари України по території Росії

Новини

Раніше неоголошена процедура Міністерства оборони США з кінця весни заборонила Україні запускати будь-які далекобійні ракети ATACMS по цілях у Росії.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед чиновників у Вашингтоні, а також одного в Лондоні.

США наклали вето на далекобійні удари, оскільки Білий дім намагався схилити Кремль до початку мирних переговорів. Два чиновники заявили, що принаймні один раз Україна намагалася використати ATACMS проти цілі на території Росії, але отримала відмову.

Заступник міністра оборони США з політичних питань Елбрідж Колбі розробив механізм перегляду для запитів України на використання далекобійної зброї американського виробництва, а також тієї, яку надають європейські партнери, що покладаються на американську розвідку та компоненти. Наприклад, його застосовують до франко-британської системи Storm Shadow, оскільки вона спирається на дані США для націлювання.

Цей механізм залишає за міністром оборони Пітом Гегсетом остаточне рішення, чи може Україна використовувати систему ATACMS, дальність якої становить 300 кілометрів, для удару по Росії.

Вимога Пентагону щодо схвалення фактично скасувала рішення президента Джо Байдена, ухвалене в грудні 2024 року. Тоді він дозволив Україні завдати удару по території Росії за допомогою ракет ATACMS.

Тоді Трамп розкритикував це рішення. Він вважав, що це загострює конфлікт і робить гірше.

Але 21 серпня Трамп написав у Truth Social, що «підступний і вкрай некомпетентний» Джо Байден дозволив Україні лише захищатися, але не відповідати.

«Дуже важко, а то й неможливо, виграти війну, не атакуючи країну-агресора. Це як чудова спортивна команда, яка має фантастичний захист, але їй не дозволено грати в нападі. Шансів на перемогу немає! Так само з Україною та Росією», — написав американський президент.

Американські чиновники заявили, що допис Трампа не сигналізує про зміну політики, яка б скасувала механізм перегляду Пентагону або заохочувала використання Україною системи ATACMS та інших далекобійних західних систем. Однак високопоставлений чиновник з Білого дому заявив, що Трамп може змінити свою думку.

У середині серпня Білий дім схвалив продаж 3 350 ракет ERAM з розширеною дальністю дії, які мають прибути до України приблизно через шість тижнів. Пакет озброєнь на суму $850 мільйонів здебільшого фінансується європейськими країнами та включає інші товари. Його відклали до закінчення зустрічі Трампа з Путіним 15 серпня та зустрічі із Зеленським та європейськими партнерами 18 серпня. Кілька американських чиновників заявили, що використання системи ERAM з дальністю дії від 250 до 450 кілометрів вимагатиме від України отримання схвалення від Пентагону.

За словами американських чиновників, остання із систем ATACMS, дозволених до відправки в Україну адміністрацією Байдена, прибула навесні, і в Києва залишився невеликий запас.