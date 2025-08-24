РФ запустила по Україні 72 дрони і ракету. Як спрацювала ППО

Новини

У нііч проти 24 серпня російська армія запустила по Україні балістичну ракету «Іскандер-М» і 72 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Українська ППО знешкодила 48 дронів.

Про це звітують Повітряні сили.

Цього разу росіяни запусткали безпілотники з таких напрямків, як Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ. Ракету запустили з району міста Таганрог.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Ще 24 дрони влучили в 10 місцях.