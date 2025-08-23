В Україні загинула волонтерка з Британії. Її тіло два місяці не можуть забрати через бойові дії

Новини

Росіяни на Донеччині вбили волонтерку з Великої Британії, яка займалася постачанням гуманітарної допомоги. Тіло жінки перебуває в зоні бойових дій, його не можуть евакуювати.

Про це написали The Times і Sky News.

Колишня продюсерка документальних фільмів BBC, 69-річна Енні Льюїс Марффі у травні вирушила з Британії, щоб доставити в Україну автомобіль RAV4.

Вона мала передати машину команді Aid Ukraine UK у Львові, але натомість вирішила самостійно продовжить шлях до Краматорська.

Протягом наступних пʼяти днів, за словами організаторів, вони не мали звʼязку з Марффі, оскільки вона не розкрила свого точного місця перебування. Востаннє вона звʼязувалася з благодійною організацією 10 червня, а зі своєю родиною — 8 червня,

Зрештою зʼясувалося, що 11 червня вона виїхала на Бахмутське шосе, де її переслідував, а потім атакував російський дрон.

У поліції Краматорська кажуть, що її тіло залишається в зоні активних бойових дій, тож його неможливо евакуювати. Через це місцева влада досі не змогла видати родині загиблої свідоцтва про її смерть.

Син волонтерки Чарлі Льюїс Маффі розповів, що родина не намагається звинувачувати когось у тому, що сталося, але «розчарована» відсутністю допомоги з боку британського Міністерства закордонних справ.