Росія запустила по Україну майже пів сотні дронів. Скільки з них збили

Новини

У ніч проти 23 серпня росіяни атакували Україну 49 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Дрони різних типів запускали з напрямків: Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Українська протиповітряна оборона знешкодила 36 ворожих дронів на півночі, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 13 БпЛА в семи місцях на Донеччині, Дніпропетровщині та Сумщині.

На Сумщині росіяни били по Новослобідській та Ворожбянскій громадах, постраждали житлові будинки громадян і нежитлові приміщення. Виникли пожежі. Люди не постраждали.

На Дніпропетровщині через атаки сталися пожежі в Покровській громаді та в Павлограді.