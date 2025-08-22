На Полтавщині знайшли бивень мамонта

Новини

На території Оржицької громади, що на Полтавщині, під час земляних робіт виявили бивень мамонта.

Про це повідомив Центр охорони та досліджень памʼяток археології.

До Центру звернулась краєзнавиця із села Заріг Наталія Погорелова з проханням ідентифікувати випадкову знахідку, яку виявили під час копання глини на околиці лісового масиву.

Фахівець Центру Михайло Коваленко підтвердив, що знайдений обʼєкт є частиною бивня мамонта. Через ерозію він зберігся у поганому стані й не придатний для показу в музеї.

За словами науковців бивень потрапив у цей район разом із льодовиковими відкладами.

Це не перше палеонтологічне відкриття у цій місцевості. 16 вересня 2005 року тогочасний голова Оржицької районної ради повідомив про знахідку кісток мамонта на території кар’єру Тарасівського цегельного заводу. А за декілька днів до цього місцеві школярі передали до районного музею декілька уламків бивня мамонта з цього району.