Пожежі в ЄС знищили рекордну площу лісів, розміром з Кіпр
В Європейському Союзі тривають найбільші лісові пожежі в історії. Вперше за 19 років випалена площа перевищила позначку 1 млн гектарів.
За даними видання, з початку 2025 року лісові пожежі знищили близько мільйона гектарів, що дорівнює площі Кіпру або третині площі Брюсселю.
Найбільше втрат зафіксовано 5 серпня — полумʼя охопило 380 тисяч гектарів, здебільшого на Піренейському півострові.
Наймасштабніші пожежі:
- Іспанія — спалено 400 тисяч гектарів;
- Португалія — спалено 270 тисяч гектарів (3% площі всієї країни).
Серед причин значних лісових пожеж вчені називають не лише палючу спеку, але й надмірну кількість легкозаймистої рослинності на безлюдних територіях, якої влада ніяк не регулює.
Крім того, лісові пожежі спричиняють викид великої кількості вуглекислого газу, що підвищує рівень забрудненості повітря.
- Цьогоріч руйнівні пожежі вирували і в Туреччині через найвищу в історії країни температуру — 50,5°C. Вогонь знищив понад 3 тисячі гектарів. Близько 1,7 тисячі людей покинули свої домівки через стихійне лихо. Внаслідок пожеж загинули щонайменше 14 людей, 10 із них — добровольці-рятувальники і працівники лісової служби.
