Новини

Пожежі в ЄС знищили рекордну площу лісів, розміром з Кіпр

Дата:

Getty Images / «Бабель»

В Європейському Союзі тривають найбільші лісові пожежі в історії. Вперше за 19 років випалена площа перевищила позначку 1 млн гектарів.

Про це пише Politico.

За даними видання, з початку 2025 року лісові пожежі знищили близько мільйона гектарів, що дорівнює площі Кіпру або третині площі Брюсселю.

Найбільше втрат зафіксовано 5 серпня — полумʼя охопило 380 тисяч гектарів, здебільшого на Піренейському півострові.

Наймасштабніші пожежі:

Серед причин значних лісових пожеж вчені називають не лише палючу спеку, але й надмірну кількість легкозаймистої рослинності на безлюдних територіях, якої влада ніяк не регулює.

Крім того, лісові пожежі спричиняють викид великої кількості вуглекислого газу, що підвищує рівень забрудненості повітря.

Автор: Софія Бакун