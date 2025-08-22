Пожежі в ЄС знищили рекордну площу лісів, розміром з Кіпр

Новини

Getty Images / «Бабель»

В Європейському Союзі тривають найбільші лісові пожежі в історії. Вперше за 19 років випалена площа перевищила позначку 1 млн гектарів.

Про це пише Politico.

За даними видання, з початку 2025 року лісові пожежі знищили близько мільйона гектарів, що дорівнює площі Кіпру або третині площі Брюсселю.

Найбільше втрат зафіксовано 5 серпня — полумʼя охопило 380 тисяч гектарів, здебільшого на Піренейському півострові.

Наймасштабніші пожежі:

Іспанія — спалено 400 тисяч гектарів;

Португалія — спалено 270 тисяч гектарів (3% площі всієї країни).

Серед причин значних лісових пожеж вчені називають не лише палючу спеку, але й надмірну кількість легкозаймистої рослинності на безлюдних територіях, якої влада ніяк не регулює.

Крім того, лісові пожежі спричиняють викид великої кількості вуглекислого газу, що підвищує рівень забрудненості повітря.

Цьогоріч руйнівні пожежі вирували і в Туреччині через найвищу в історії країни температуру — 50,5°C. Вогонь знищив понад 3 тисячі гектарів. Близько 1,7 тисячі людей покинули свої домівки через стихійне лихо. Внаслідок пожеж загинули щонайменше 14 людей, 10 із них — добровольці-рятувальники і працівники лісової служби.

Автор: Софія Бакун