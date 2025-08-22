Єрмак запропонував Зеленському реформувати ОП. До роботи Офісу планують залучити військових

Новини

Андрій Єрмак / Telegram

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак запропонував залучити військових з бойовим досвідом до роботи в ОП. Володимир Зеленський підтримав цю ідею.

Про це Єрмак повідомив у соцмережах.

За його словами, ідея реформування полягає в тому, щоб суттєву кількість працівників Офісу становили військові з підтвердженим бойовим досвідом повномасштабної війни або ветерани бойових дій.

Мова про працівників на всіх рівнях та в кожному департаменті. За словами Єрмака, президент уже підтримав цю ідею.

Голова ОП наголосив, що люди, які пройшли фронт, знають, що таке дисципліна, відповідальність, братерство і небайдужість.

«Я добре знаю, як змінюється темп, коли поруч люди, які пройшли війну. Вони не шукають виправдань, вони шукають рішення, як досягти результату», — додав голова Офісу президента.

Він навів як приклад свого заступника — полковника Павла Палісу, який раніше був командувачем 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр».

«На війні він відповідав за життя своїх підлеглих і успішність бойових операцій. Тепер в Офісі він демонструє ту саму швидкість, чесність і принциповість. Для нього це означає залишатися вірним собі й країні», — підкреслив Єрмак.

Він вважає, що саме таку культуру слід поширювати в майбутньому на всю державну службу, а також залучати ветеранів до бізнесу, ІТ та культурної сфери.