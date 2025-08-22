CBS News: США зупинили обмін розвідданими про російсько-українські переговори із союзниками

Новини

Nik Shuliahin / Unsplash

Директорка нацрозвідки США Тулсі Габбард видала наказ, який забороняє ділитися розвідданими про перемовини між Україною та Росією з країнами «П’яти очей» — це розвідувальний альянс, який створили після Другої світової війни.

Про це пише CBS News із посиланням на джерела в розвідці США.

Серед країн «Пʼяти очей», зокрема, США, Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія.

За словами чиновників, директива класифікувала всі аналізи та інформацію, повʼязані з нестабільними мирними переговорами між Росією та Україною як NOFORN, або заборону на поширення за кордон. Це означає, що інформацію не можна передавати жодній іншій країні чи іноземним громадянам.

Наказ також обмежує поширення матеріалів щодо мирних переговорів тими відомствами, які створили або отримали цю інформацію.

Водночас наказ не забороняє обмінюватися військовими розвідданими, які не стосуються переговорного процесу, наприклад, деталями, якими США діляться з українськими військовими.

«Загалом цінність партнерства «П’яти очей» полягає в тому, що під час ухвалення політичних рішень ми взаємодоповнюємо розвіддані одне одного, а отже краще розуміємо плани, наміри та можливості наших противників», — пояснив колишній співробітник ЦРУ та Міністерства внутрішньої безпеки США Стівен Кеш.