РФ атакувала Україну 55 дронами. Як спрацювала ППО

Новини

У ніч на 22 серпня російська армія атакувала Україну 55 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Цього разу росіяни запускали дрони з тимчасово окупованого Криму і з таких російських напрямків, як Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

У Повітряних силах звітують, що ППО знешкодила 46 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни. Ще 9 ударних безпілотників влучили в чотирьох місцях.