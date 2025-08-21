Зеленський підписав закон про гарантовані 15 днів відпустки для військових

Новини

Президент Зеленський 21 серпня підписав закон, який надає військовослужбовцям право на гарантовану відпустку на 15 із 30 днів щорічної основної відпустки. Ще 15 днів можуть надати залежно від можливостей у підрозділі.

Про це повідомив заступник голови ОП Павло Паліса.

Також учасники бойових дій матимуть право на додаткову відпустку на 14 днів, яка не діяла під час воєнного стану.

До початку повномасштабної війни військові мали 30 днів відпустки, однак ця норма не діяла в період воєнного стану. Також не було гарантованих 15 днів відпустки, могла виникнути ситуація, коли через рішення командира військовий не йшов у відпустку взагалі.

Також військовослужбовці, які служать за «контрактом 18—24» і не мають вищої освіти та навчаються, відтепер матимуть право на відпустку на складання іспитів.

Закон набуде чинності за місяць.