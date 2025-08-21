ЗСУ атакували завод нафтопродуктів у РФ та низку інших важливих об’єктів росіян

Новини

Генеральний штаб ЗСУ / Twitter

Уночі 21 серпня українські військові атакували НПЗ у Ростовській області та низку важливих об’єктів росіян, зокрема на території окупованого Донецька.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Сили безпілотних систем ЗСУ та інші складові Сил оборони завдали удару по Новошахтинському заводу нафтопродуктів. Він є одним з найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні Росії та забезпечує ворожі війська. Загальний обʼєм резервуарів — понад 210 тисяч кубічних метрів.

Крім того, підрозділи Сил спецоперацій вдарили по складу російських БпЛА і логістичному хабу в окупованому Донецьку.

Також оборонці цієї ночі влучили в районі бази пально-мастильних матеріалів окупантів у Воронезькій області РФ.

Наслідки влучань уточнюють.