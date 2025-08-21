Зеленський розповів про імовірні майданчики для майбутніх перемовин з Росією та США

Новини

Президент України Володимир Зеленський вважає, що без домовленостей у двосторонньому форматі і без того чи іншого формату припинення вогню тристоронній формат майже неможливий.

Про це він розповів на зустрічі з журналістами 20 серпня.

«Тому що Сполученим Штатам Америки треба бути присутніми в момент закінчення війни або в якийсь момент, який дає сигнал, що війна закінчиться. Інакше успіху не буде», — пояснив він.

Президент Трамп сказав, що він вважає, що після того як напрацюють певні гарантії безпеки, Україна та РФ повинні мати за тиждень-два двосторонню зустріч.

Президент США наголосив: «Якщо для вас буде це важливо, я обовʼязково приєднаюся до тристороннього формату», у разі результативності двосторонньої зустрічі.

Володимир Зеленський вкотре зауважив, що Україна готова до двосторонньої зустрічі з росіянами. А на зустрічі у Білому домі з президентом США європейські лідери порушили питання: що робити, якщо до цього не готові росіяни? Є сподівання, що на це США реагуватимуть санкціями.

«Ми всі розуміємо, що вторинні санкції — це вбивча сила для “рускіх”. І ми розуміємо, що нам це потрібно. Ми розуміємо, що нові тарифи, які президент Трамп може запроваджувати на ті чи інші країни, які мають експортно-імпортні відносини з “рускімі”, також вплинуть на економіку Росії. Мій сигнал був президенту Трампу дуже прямий. Ми готові на конфігурацію двосторонньої і тристоронньої зустрічей. І якщо “рускі” не готові на таке — ми просимо ввести тарифи. Ми просимо додаткові санкційні, тарифні кроки від США, бо це реально спрацює», — розповів Зеленський журналістам.

Він додав, що майданчиком для перемовин точно не може стати Москва. Президент також пояснив, що з Будапештом як майданчиком для зустрічей непросто, бо Угорщина не підтримувала Україну під час війни.

«Я попросив президента Трампа, щоб Будапешт не блокував наш вступ до Європейського Союзу. Президент Трамп пообіцяв, що його команда буде над цим працювати», — розповів він.

За його словами, Київ погоджується, що зустріч має бути в нейтральній Європі — бо війна в Україні і на Європейському континенті.

«Я сказав, що ми погоджуємося. Швейцарія, Австрія — ми погоджуємося. Туреччина? Туреччина для нас — це країна НАТО і частина Європи. І ми не проти. Тому що для мене зустріч без якихось особливих умов — це також проактивні дії української сторони. Зустрічі в Москві не може бути», — наголосив Зеленський.

За його словами, він сказав президенту США Дональду Трампу, що в будь-якому випадку знадобиться час тиші, щоб напрацювати весь план закінчення війни. Європа такої ж думки.