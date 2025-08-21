Зеленський розповів, як у Білому домі виправляв помилки Трампа на карті з окупованими територіями України

Новини

Під час зустрічі у Білому домі 18 серпня президент Володимир Зеленський детально розповів Дональду Трампу про те, скільки саме української території окупувала Росія і які у неї шанси на захоплення регіонів України.

Про це Зеленський розповів під час спілкування з журналістами 20 серпня.

За його словами, у Вашингтоні він пояснював американцям, що загалом Росія окупувала 67—69% території Донецької області, зокрема третину — з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

«І тому я пояснив, що розповіді, що до кінця року вони окупують наш Донбас, — це все балачки. Тобто, щоб окупувати наш Донбас, їм потрібно ще 4 роки. Це наша земля», — наголосив Зеленський.

Він також переконаний, що росіянам не вдасться захопити Сумщину і Харківщину. За словами президента, витіснення росіян із Сумщини — це питання кількох місяців. Щодо Миколаївщини, Зеленський вважає, що Росії потрібна Кінбурнська коса, яка нині окупована, лише для блокування моря.

Він вкотре підкреслив, що Україна юридично не визнаватиме окупацію своїх територій.

Як розповів Зеленський, на зустріч у США він привіз карту з позначенням актуальної обстановки на полі бою, а також з інформацією про відсоткову кількість території, окупованої РФ після 2014 та 2022 років. Водночас в американців була і своя карта. На ній президент України показав, яка ситуація зараз на фронті насправді.

«Вони запитували мене по їхній карті. Я зазначив, що є певні помилки стосовно Донецької області. Там десь було написано, що 73% області було окуповано, а я зазначив, що не 73 %, а 67 % чи 69%. У Сумській області окуповано лише 1%. Президенту Трампу було цікаво почути деталі, ми багато говорили про Донбас», — розповів Зеленський, назвавши діалог з Трампом щодо цього питання «абсолютно нормальним».

Він пояснив президенту США, що якщо українські війська вийдуть з Донбасу, це відкриє шлях росіянам на Харків: «Якщо ми говоримо просто про вихід зі сходу, ми не можемо цього зробити. Але тут питання не тільки в Конституції, це питання про виживання нашої країни, і тут питання про найбільш сильні захисні рубежі, про відстані до промислових центрів».

За словами Зеленського, на зустрічі у Вашингтоні лідери багато говорили і про Крим. Глава держави зазначив, що це найбільша проблема. Трамп його підтримав, і вчергове наголосив, що анексія півострова і дала поштовх початку повномасштабної війни.

«Я пояснив, чому наші території такі важливі. І я сказав, що Путін хоче нам продати якесь “повітря” — що він не буде на нас наступати, а за це віддайте те, що ви контролюєте. Думаю, це просто його закид і він розуміє, що так воно не буде. Може, на це він і розраховує, бо не хоче закінчувати війну», — підсумував президент України.