Путін вважав, що переграв Трампа — виявилось, перетиснув. Світові медіа про російсько-українську війну 20 серпня

Після зустрічі Трампа і Путіна в Анкориджі поширеною була думка, що російський диктатор знов схилив президента США на свій бік у баченні природи російсько-української війни. Та понеділкові зустрічі у Вашингтоні спростували це — незвична за теперішньої адміністрації Білого дому єдність США, європейських партнерів, а з ними й України, показала, що позиція росіян занадто жорстка, а максималізм путінських вимог насправді Трампу не близький. Вікно можливостей, яке з’явилося в Путіна на Алясці, фактично втрачене, стверджує у розлогій аналітичній статті The Washington Post.

Україна для Путіна — наче білий кит, пише видання, використовуючи ідіому про бажання мати щось, яке зрештою перетворюється на одержимість. Він відмовиться від підкорення нашої країни лише тоді, коли однозначно зрозуміє, що шансів на це в нього немає. Наразі він вважає інакше — хоча продовження війни й завдає йому сотні чи тисячі жертв, величезних втрат в економіці та погіршення геополітичної позиції у світі. Тому Путін намагався переконати й Трампа, що потрібно ліквідувати першопричини війни — маючи на увазі перетворення України на державу-клієнта Росії з навʼязаними політичними й економічними векторами. Трамп навіть якось повторив цю фразу, однак не зміг пояснити, що саме є першопричинами війни. Очевидно, американський президент просто не розуміє, що Путін має на увазі — або через брак загальних знань, або через геть інше бачення світу і відносин між державами.

Бачачи виснаженість Росії, Путін насправді хоче завершення цієї війни, каже WP анонімне джерело у Кремлі. Але він хоче такого завершення, яке можна було б подати як перемогу. Зараз він цього зробити не може. І це іде врозріз із бажанням Трампа закінчити війну якнайшвидше. Тому впертий Путін отримав від саміту на Алясці значно менше, ніж міг би.

Росіяни продовжують сподіватись, що Європа відвернеться від України чи що зміниться владна верхівка в Києві. Але як на перше, так і на друге Росія не має прямого впливу — і поки що явно складається інакше, ніж вона хоче. А отже, зустрічі Путіна і Зеленського Росія уникатиме якомога довше, а «мирні переговори» затягне якщо не на роки, то на місяці, підсумовує WP.

