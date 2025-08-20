Наступ Ізраїлю на сектор Гази: до армії планують додатково призвати 60 тисяч ізраїльтян — медіа

Новини

Армія оборони Ізраїлю готується до масштабної операції проти ХАМАС у секторі Гази, що передбачає облогу столиці анклаву. Для цього планують мобілізувати приблизно 60 тисяч резервістів.

Про це пише The Times of Israel з посиланням на представників ЦАХАЛ і служби безпеки країни.

Накази про призов розсилатимуть кількома хвилями з 20 серпня. У першій хвилі планують призвати 40—50 тисяч людей, які будуть зобовʼязані зʼявитися на службу 2 вересня.

Наступна хвиля відбудеться у листопаді-грудні, а третя — у лютому-березні 2026 року.

Очікується, що загальна кількість мобілізованих ізраїльтян під час наступу на Газу сягатиме 130 тисяч. Проте не всі вони братимуть участь в операції із захоплення міста, оскільки деякі з них замінять наявні війська на інших фронтах.

За даними видання, 19 серпня міністр оборони Ізраїль Кац зустрівся з військовим керівництвом країни, щоб схвалити плани щодо захоплення міста Газа та знищення бойовиків ХАМАС.

План отримав назву «Колісниці Гідеона Б». У результаті попередньої операції «Колісниці Гідеона» армія Ізраїлю захопила понад 75% території анклаву.

Що передувало

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року. У середині січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників.

Однак у ніч на 18 березня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Гази та почав там масштабні операції.

7 серпня премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що країна має намір взяти під контроль усю прибережну територію. Згодом ізраїльські військові схвалили рамковий план нової наступальної операції на Газу.

Увечері 17 серпня сотні тисяч людей зібралися в Тель-Авіві, щоб вимагати від уряду Ізраїлю угоди з ХАМАС щодо повернення заручників. Нетаньягу звинуватив демонстрантів у посиленні переговорної позиції ХАМАС.

Наступного дня стало відомо, що ХАМАС погодився на останню пропозицію регіональних посередників щодо угоди з Ізраїлем про припинення вогню в Газі та звільнення заручників..