РФ запустила по Україні 2 балістичні ракети і майже 100 дронів. Скільки цілей знешкодила ППО

Новини

У ніч проти 20 серпня російські окупанти вчергове атакували Україну балістикою й ударними БпЛА. Сили ППО знешкодили одну ворожу ракету і 62 дрони.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Дві балістичні ракети «Іскандер-М» ворог запустив з окупованого Криму, а 93 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Шаталово, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ, а також мис Чауда у Криму.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України відбивали атаку цієї ночі.

Військові звітують про знешкодження 62 російських дронів та балістичної ракети на півночі та сході країни.

Ворожа ракета та ударні БпЛА влучили цієї ночі у 20 локаціях. Зокрема, під атакою опинилися Дніпропетровщина, Одещина та Охтирка на Сумщині.