Церква на колесах. Навіщо у Швеції перевозять історичну будівлю

Новини

Leonhard Föger / Reuters

У шведському місті Кіруна 19 серпня почали переміщати лютеранську церкву, збудовану в 1912 році. Її перевозять через загрозу просідання ґрунту.

Про це повідомляє The Guardian.

Церква Кіруни заввишки 35 метрів, завширшки 40 і важить 672 тонни. Колись її визнали найкрасивішою будівлею Швеції, зведеною до 1950 року. Вона розташована в історичному центрі міста.

Arctic Images / Alamy

Старому центру міста Кіруна загрожують ґрунтові тріщини після більш ніж століття видобутку залізної руди. Оператор рудника, державна компанія LKAB, фінансує переселення міста. Вартість операції оцінюють майже в мільярд доларів. Храм став одним із 23 культурних об’єктів, перевезення яких фінансує компанія.

Будівлю перевезуть на 5 кілометрів. Переїзд триватиме два дні зі швидкістю приблизно пів кілометра на годину. На переміщення церкви витратили понад $52 мільйони й вісім років підготовки, зокрема для цього спеціально розширили вулиці міста.

Дзвіницю церкви планують перевозити наступного тижня. Храм знову відчинить двері наприкінці 2026 року.

Початок перевезення церкви зібрав тисячі глядачів. Подивитись на це приїхав навіть король Швеції Карл XVI Густав. Подію також транслюють у прямому ефірі.

Браузер не підтримує відео The Guardian

Ще в середині 2010-х інші будівлі Кіруни вже переносили на безпечнішу територію. Більшість знесли й відбудували заново, але деякі пам’ятки перемістили цілими. Також перенесли годинникову вежу зі старої ратуші — тепер вона стоїть біля нової. Переселення всієї Кіруни планують завершити до 2035 року.