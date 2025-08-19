У Лондоні виставлять закулісні фотографії The Beatles, які вважались втраченими понад пів століття

Новини

Paul McCartney/Gagosian

Закулісні фотографії британського біт-рок-гурту The Beatles виставлять цього місяця в лондонській галереї Gagosian. Світлини, зроблені музикантом Полом Маккартні між груднем 1963 і лютим 1964 року, відображають ключові моменти стрімкого злету гурту.

Про це пише The Art Newspaper.

Виставка «Дзеркало заднього виду: Ліверпуль — Лондон — Париж» складається з однокадрових і багатокадрових робіт, ремастеризованих з оригінальних негативів і контактних аркушів. Раніше вважалося, що їх втратили понад пів століття тому.

Директор з фотографії в Gagosian Джошуа Чуан відібрав конкретні знімки за «їхні художні якості» та тісно співпрацював з Маккартні, щоб відтворити їх. Зображення, підписані учасником The Beatles, доступні в різних тиражах — від шести до десяти екземплярів, коштують вони від $20 000 до $85 000.

На автопортреті Маккартні відображений у дзеркалі своєї кімнати на горищі в лондонському сімейному будинку його тодішньої дівчини Джейн Ашер. У фільмі від Gagosian, опублікованому на YouTube, він каже: «Ця кімната і піаніно в цій кімнаті. [...] У мене в голові просто була ця пісня. І я прокинувся. Мені подобається ця мелодія, що це? [...] І приблизно за два тижні, коли ніхто цього не знав, я просто вирішив, що вона має бути моєю. І це була Yesterday.

Paul McCartney/Gagosian

Наступні зображення зафіксували інші важливі події, відображені в назвах. Серед них: «У лондонському аеропорту (з Браяном Епштейном, Мелом Евансом і Нілом Аспіналлом) на рейсі Pan Am 101 до Нью-Йорка, 7 лютого 1964 року», яка була зроблена перед дебютним візитом The Beatles до Америки.

Paul McCartney/Gagosian

На іншій фотографії зображений Джон Леннон за лаштунками лондонського Palladium 12 січня 1964 року. Кожен знімок був зроблений 35-міліметровою камерою Pentax Маккартні, яку він придбав наприкінці 1963 року.

Paul McCartney/Gagosian