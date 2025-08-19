У Лондоні виставлять закулісні фотографії The Beatles, які вважались втраченими понад пів століття
- Олександр Булін
-
Paul McCartney/Gagosian
Закулісні фотографії британського біт-рок-гурту The Beatles виставлять цього місяця в лондонській галереї Gagosian. Світлини, зроблені музикантом Полом Маккартні між груднем 1963 і лютим 1964 року, відображають ключові моменти стрімкого злету гурту.
Про це пише The Art Newspaper.
Виставка «Дзеркало заднього виду: Ліверпуль — Лондон — Париж» складається з однокадрових і багатокадрових робіт, ремастеризованих з оригінальних негативів і контактних аркушів. Раніше вважалося, що їх втратили понад пів століття тому.
Директор з фотографії в Gagosian Джошуа Чуан відібрав конкретні знімки за «їхні художні якості» та тісно співпрацював з Маккартні, щоб відтворити їх. Зображення, підписані учасником The Beatles, доступні в різних тиражах — від шести до десяти екземплярів, коштують вони від $20 000 до $85 000.
На автопортреті Маккартні відображений у дзеркалі своєї кімнати на горищі в лондонському сімейному будинку його тодішньої дівчини Джейн Ашер. У фільмі від Gagosian, опублікованому на YouTube, він каже: «Ця кімната і піаніно в цій кімнаті. [...] У мене в голові просто була ця пісня. І я прокинувся. Мені подобається ця мелодія, що це? [...] І приблизно за два тижні, коли ніхто цього не знав, я просто вирішив, що вона має бути моєю. І це була Yesterday.
Наступні зображення зафіксували інші важливі події, відображені в назвах. Серед них: «У лондонському аеропорту (з Браяном Епштейном, Мелом Евансом і Нілом Аспіналлом) на рейсі Pan Am 101 до Нью-Йорка, 7 лютого 1964 року», яка була зроблена перед дебютним візитом The Beatles до Америки.
На іншій фотографії зображений Джон Леннон за лаштунками лондонського Palladium 12 січня 1964 року. Кожен знімок був зроблений 35-міліметровою камерою Pentax Маккартні, яку він придбав наприкінці 1963 року.
- The Beatles — це британський біт-рок-гурт, створений 1960 року в Ліверпулі. Один з найуспішніших з комерційного погляду і найвпливовіших — з музичного й культурного гуртів в історії популярної музики.