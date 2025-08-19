Держсекретар США: Україна після війни має право укладати безпекові угоди будь з ким

Новини

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що після завершення війни Україна матиме право укладати угоди про безпеку не лише зі Штатами та країнами Європи. Вашингтон зараз працює над цим.

Про це він сказав в інтервʼю телеканалу Fox News.

Рубіо наголосив: будь-яка суверенна держава світу має право укладати угоди про безпеку з іншими країнами, це стосується не лише НАТО.

За його словами, всі, і навіть вперше Росія під тиском чи пропозицією президента США Дональда Трампа, визнають, що Україна після війни теж має право на такі безпекові угоди.

«Ми працюватимемо з нашими європейськими союзниками і, до речі, з неєвропейськими країнами, щоб створити таку гарантію безпеки. Ми працюємо над цим просто зараз і продовжуватимемо це робити і далі. Це те, що має бути запроваджено після мирної угоди, щоб Україна могла почуватися безпечно, рухатися вперед», — підкреслив Рубіо.

Американець також заявив, що є низка країн, які готові зробити крок уперед і надати Україні гарантії безпеки. Водночас, за його словами, найсильнішою гарантією для майбутнього українці вважають власні Збройні сили.

«Ми більше не даємо Україні зброю і гроші. Тепер ми продаємо їм зброю, а європейські країни платять за неї через НАТО», — зауважив держсекретар США.

Зустріч Трампа, Зеленського і лідерів ЄС у Вашингтоні: що відомо

Президент Володимир Зеленський, президент США Дональд Трамп і сім європейських лідерів 18 серпня провели зустріч у Білому домі. Такої кількості світових лідерів в адміністрації американського президента одночасно не було ніколи. Вони обговорювали гарантії безпеки для України й тристоронні перемовини президентів США, України та Росії. Спочатку Трамп і Зеленський провели двосторонню зустріч з делегаціями. Потім пройшли багатосторонні перемовини.

На перемовинах зосередились на питаннях гарантій української безпеки. Премʼєрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що сторони почнуть з розгляду гарантій на кшталт гарантій статті 5 статуту НАТО.

Після зустрічі Трамп у Truth Social написав, що сторони обговорювали, які гарантії «нададуть різні європейські країни за координації США».

Американський лідер вкотре повторив, що Україну не візьмуть до НАТО, але пообіцяв, що «ми надамо їм дуже гарні безпекові гарантії».