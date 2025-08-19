У ніч перемовин Зеленського і Трампа Росія атакувала Україну ракетами та 270 дронами

Новини

Уночі 19 серпня російська армія запустила для удару по Україні 270 безпілотників, а також 10 ракет.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Звечора 18 серпня до ранку наступного дня ворог атакував Україну 280 засобами повітряного нападу, а саме 270 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 5 балістичними ракетами «Іскандер-М» та 5 крилами ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації над акваторією Каспійського моря.

Дрони росіяни запускали із напрямків Курська, Міллерова, Приморсько-Ахтарська, а балістику — з Ростовської і Воронезької областей РФ, а також Криму.

Протиповітряна оборона звітує про знешкодження 236 повітряних цілей ворога, зокрема:

230 БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

2 балістичні ракети «Іскандер-М»;

4 крилаті ракети Х-101.

Чотири ракети та 40 БпЛА влучили у 16 місцях, уламки впали на трьох локаціях. Наслідки нічної атаки фіксують на Дніпропетровщині, Сумщині, Полтавщині, Харківщині та у Словʼянську на Донеччині.