Трамп та Зеленський проводять спільну пресконференцію. Головні заяви

Президенти України та США Володимир Зеленський та Дональд Трамп провели спільну пресконференцію перед зустріччю у Білому домі.

Зустріч транслював YouTube-канал Білого дому.

На початку зустрічі Зеленський передав подяку дружині президента США Меланії Трамп за те, що вона передала Путіну листа про викрадених дітей. Він також передав листа першій леді США від першої леді України Олени Зеленської.

Трамп згадав про свій нещодавній саміт з очільником Кремля Володимиром Путіним та заявив, що на ньому «досягли значного прогресу».

Окремо він заявив, що якщо на сьогоднішній зустрічі буде прогрес, то сторони домовляться про тристоронній саміт між Зеленським, Трампом та Путіним. Зеленський підтвердив готовність до тристоронніх зустрічей.

Також український президент підтвердив готовність до проведення виборів після закінчення активних бойових дій. Для цього потрібні «безпекові умови».

Трамп наголосив, США збираються обговорювати безпекові гарантії, щоб укласти мир.

Коли в нього запитали про можливість відправити американські війська в Україну він відповів: «Ми повідомимо вам, про це, можливо, пізніше сьогодні... Ми будемо залучені».

На запитання, чи зобов’яжуться США надати Україні захист, подібний до гарантій НАТО, Трамп відповів: «Не знаю, чи можна це так визначити, але щось на кшталт НАТО… У нас прямо зараз в іншій кімнаті чекають люди. Всі вони з Європи, найважливіші постаті в Європі, і вони хочуть надати захист, вони дуже сильно це відчувають. І ми допоможемо їм у цьому».

Також американський лідер заявив, що говоритиме з Путіним по завершенню зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами.

