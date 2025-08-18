Медіа: ХАМАС погодився на пропозицію щодо припинення вогню в Газі. Що вона передбачає

Новини

Getty Images / «Бабель»

ХАМАС погодився на останню пропозицію регіональних посередників щодо угоди з Ізраїлем про припинення вогню в Газі та звільнення заручників.

Про це повідомляють BBC та Al Jazeera з посиланням на джерела в палестинському озброєному угрупованні.

Це відбулось під час візиту премʼєр-міністра Катару до Єгипту. За словами палестинського чиновника, знайомого з переговорами, пропозиція Єгипту й Катару є комплексним двоетапним планом, заснованим на рамкових пропозиціях, висунутих посланцем США Стівом Віткоффом.

Згідно з пропозицією ХАМАС звільнить близько половини з 50 ізраїльських заручників у два етапи протягом 60-денного тимчасового перемирʼя. Ізраїль вважає 20 заручників живими. Упродовж цього часу триватимуть переговори про постійне припинення вогню та виведення ізраїльських військ.

Жодних коментарів від ізраїльських офіційних осіб поки що не було.

Що передувало

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року. У середині січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників.

Однак у ніч на 18 березня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Гази. Уже 18 травня Армія оборони Ізраїлю почала «масштабні» наземні операції в секторі Гази.

7 серпня премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль має намір взяти під контроль усю прибережну територію. А 13 серпня ізраїльські військові схвалили рамковий план нової наступальної операції на Газу.

Увечері 17 серпня сотні тисяч людей зібралися в Тель-Авіві, щоб вимагати від уряду Ізраїлю угоди з ХАМАС щодо повернення заручників. Біньямін Нетаньягу звинуватив демонстрантів у посиленні переговорної позиції ХАМАС.