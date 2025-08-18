У Кембриджський словник додали слова skibidi, delulu та tradwife

Новини

Через зростання популярності трендів із TikTok та термінів із соцмереж у повсякденному спілкуванні у Кембриджському словнику зʼявились слова skibidi, delulu та tradwife. Їх внесли до його онлайн-видання разом із 6 тисячами інших нових термінів протягом 2024 року.

Про це повідомляє CNN.

Словник визначає skibidi як «слово, яке може мати різні значення — наприклад, «крутий» або «поганий» — або ж взагалі не мати жодного змісту й уживатися як жарт». Натомість delulu трактують як «гру зі словом delusional (марновірний, уявний), яка означає «вірити в те, що не є правдою, зазвичай свідомо».

Термін skibidi вперше з’явився завдяки автору вірусного абсурдного анімаційного YouTube-серіалу Skibidi Toilet, де з унітазів виринають людські голови.

Delulu, своєю чергою, виник близько десяти років тому як насмішка над фанатами музики K-pop, але згодом перетворився на ширше інтернет-слово зі значенням «ілюзорний / неадекватний». У березні 2025 року цей термін остаточно увійшов в офлайн-культуру, коли прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз під час виступу в парламенті вимовив фразу «they are delulu with no solulu», після того як двоє ведучих подкасту підбурили його використати її.

Серед інших нових термінів у словнику — tradwife (скорочення від traditional wife — «традиційна дружина»), яким позначають інфлюенсерок, що ідеалізують цю роль. А також broligarchy — комбінація слів bro («чувак, друг») та oligarchy («олігархія»), якою описували технолідерів, що відвідали інавгурацію президента США Дональда Трампа.