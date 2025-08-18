Свириденко презентувала план дій нового уряду
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
Telegram / Юлія Свириденко
Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко 18 серпня представила план дій нового уряду, який містить 12 стратегічних ініціатив.
Про це вона написала у Telegram.
Програму умовно розділили на кілька гілок: безпека, гідність людини, економіка та відбудова. Так, серед 12 пріоритетів уряду:
- Безпека та оборона — у планах уряду виділяти на українське виробництво половину бюджету, передбаченого на озброєння та військову техніку, а також запустити Defence City і спільні виробництва зі світовими компаніями Rheinmetall, BAE Systems та ін.
- Євроінтеграція — до кінця 2025 року Україна готова розпочати з ЄС переговори про вступ за шістьма кластерами.
- Антикорупція — перезавантаження роботи БЕБ, АРМА й Митниці та запуск цифрових сервісів е-Нотаріат, е-Суд, ЦНАП 2.0.
- Добробут — компенсації за зруйноване житло, зміни в пенсійній системі та наданні соцпослуг. Уряд планує виділити 75 млрд грн на розвиток прифронтових регіонів і підвищити допомогу 180 тис. родин при народженні дитини. Очікується також, що 100 тис. родин з дітьми до 3-х років охопить програма «єЯсла» та «єСадок» до 2026 року.
- Ветеранська політика — у цій галузі премʼєрка анонсувала ухвалення Кодексу законів про захисників та захисниць, запуск ветеранських просторів, житлові сертифікати, гранти для ветеранського бізнесу.
- Макрофінанси та реформи — Україна має запевнення від партнерів щодо підтримки у 37,4 млрд доларів у 2026—2027 роках. Очікується нова програма МВФ і новий Митний кодекс.
- Бізнес — до кінця 2026 року Україна планує залучити понад 5 млрд євро через різні інструменти (UIF, G2G, ППП), перший проєкт Американсько-Українського фонду відбудови оцінюють в 100 млн доларів. На політику «Зроблено в Україні» уряд виділить 55 млрд грн. Також бізнес матиме 5 років без перевірок і суттєву дерегуляцію. Ще очікується понад 12 млрд грн від приватизації, зокрема санкційних активів, а також запуск агрохабів Grain Ukraine та Food from Ukraine.
- Здоров’я та спорт — передбачається підвищення зарплати лікарів первинної та екстреної допомоги до 35 тис. грн, введення додаткових стимулів для медиків у селах та прифронтових регіонах, запуск щорічного чекапу для українців 40+, відкриття 200 Центрів ментального здоров’я, майже 300 реабілітаційних просторів, а також е-Кабінет пацієнта й е-Ліцензія.
- Освіта і наука — 100 тис. учителів і 50 тис. вихователів підвищать кваліфікацію, відкриються 500 садків. Також уряд планує реформу фінансування вищої освіти та науки, запуск ScienceCity, гранти для 2 000 молодих дослідників і STEM-аспірантуру. До 2026 року профінансують 10 спільних науково-технічних проєктів із бізнесом, а система «Мрія» охопить 1,1 млн дітей.
- Відбудова — у фокусі житло, енергетика й інфраструктура: 10 проєктів про ЖКГ, 5 — про транспорт, 4 — про житло. Буде створено Фонд відновлення та комплексний план відбудови, програма «ВідновиДім», спеціальні програми для повернення українців — із житлом, роботою й соцпідтримкою, а також механізм множинного громадянства.
- Культура — до 2025 року розпочнуть реставрацію щонайменше 10 об’єктів культурної спадщини, а до 2026-го буде виділено 500 млн грн на її збереження й відновлення. Передбачатимуться гранти для креативних індустрій, внесення всіх об’єктів національного значення до реєстру та оцифрування 100 тис. музейних експонатів.
- Зимова стабільність — уряд планує накопичити 13,2 млрд кубометрів газу та запустити нові генерувальні потужності.