«Опендатабот»: Майже 2 тисячі компаній заборгували зарплату працівникам цього року в Україні

Станом на серпень 2025 року в Україні зафіксували 35 471 борг по заробітній платі працівникам — за даними Єдиного реєстру боржників. Загалом 1 983 компанії не виплатили працівникам зарплатню. Це на 11% більше, ніж наприкінці 2021 року.

Про це повідомляє цифровий сервіс аналізу державних даних «Опендатабот».

Найчастіше боргують державні підприємства та акціонерні товариства. Найбільше проваджень відкрито на Сумщині (6 305), у Києві (3 784) та на Дніпропетровщині (2 456).

Частіше зарплату затримують чоловікам — у 56% випадків.

Лідером за кількістю проваджень стало Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання — 4 063 відкриті справи. На другому місці «Карпатнафтохім» з 1 188 провадженнями. Далі Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання «Інжиніринг» — 1 015.

Крім того, 7% від загальної кількості проваджень припадає на різні облавтодори — 2 499 відкритих проваджень за несплачену зарплатню.

А серед великих українських фінансових груп найбільше боргів через несплачену зарплатню мають дві компанії групи Дмитра Фірташа — по 336 та два провадження відповідно.

Загалом по країні зарплату найчастіше затримують компанії, що виготовляють машини та устаткування — 5 681 провадження (16% від загальної кількості). На другому щаблі серед боржників по зарплатні підприємства, що займаються будівництвом — 2 696 (або 7,6%). Закривають трійку компанії з виробництва хімічної продукції — 2 670 (або 7,5%).