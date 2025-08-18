В Україні запрацювала програма «Пакунок школяра». Як і хто може отримати виплату

Новини

Уряд 18 серпня запустив державну програму «Пакунок школяра» — це фінансова підтримка для батьків на підготовку дитини до першого класу. Тепер батьки та законні представники першокласників отримають одноразову допомогу в розмірі 5 тисяч гривень через застосунок «Дія».

Про це повідомляють перший віцепремʼєр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та «Дія».

За гроші можна буде придбати канцелярію, дитячий одяг та взуття. З моменту зарахування коштів протягом 180 днів можна придбати товари для підготовки дитини до школи як онлайн, так і у звичайних магазинах.

Як отримати виплату? Якщо дитину вже зараховано до 1 класу, ви одразу отримаєте сповіщення в застосунку «Дія». Далі буде такий алгоритм дій:

оберіть розділ «Сервіси», у ньому — «Допомога від держави», далі — «Пакунок школяра»;

там оберіть дитину-першокласника;

далі перейдіть до оформлення заяви про допомогу;

оберіть «Дія.Картку» для зарахування грошей. Якщо її ще немає — відкрийте у банку-партнері;

перевірте дані в заяві та підтвердьте її Дія.Підписом.

Заяви можна подавати до 15 листопада 2025 року. Як тільки заяву схвалять, кошти надійдуть на «Дія.Картку».