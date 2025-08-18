Угорщина звинуватила Україну в атаці на нафтопровід. Кажуть, що залишились без російської нафти

Новини

Getty Images / «Бабель»

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну в атаці на нафтопровід. Це начебто спричинило припинення постачання нафти з Росії до його країни.

Про це він написав у себе у Facebook.

«Україна знову атакувала нафтопровід до Угорщини, в результаті чого транспортування нафти до нашої країни припинено. Чергова атака проти нашої енергетичної безпеки обурлива і неприйнятна!» — йдеться в дописі угорського міністра.

Посилаючись на дані російського Міненерго, він заявив, що ушкоджень зазнала трансформаторна підстанція, яка забезпечує роботу трубопроводу. Конкретні строки відновлення її роботи поки що невідомі.

Сіярто наголосив, що «електроенергія з Угорщини відіграє ключову роль в енергопостачанні України».

Він також вчергове звинуватив Брюссель та Київ у намаганні втягнути Угорщину в російсько-українську війну. За словами голови угорського МЗС, на це спрямована все більша кількість українських атак проти енергетичної безпеки його країни.

Що передувало

Безпілотники ГУР в ніч на 13 серпня атакували нафтоперекачувальну станцію нафтопроводу «Транснефть Дружба» в місті Унеча Брянської області РФ. Основна її функція — транспортування нафти трубопровідною системою, загальна протяжність якої становить майже 9 тис. км.

Після цього голова МЗС Угорщини заявив, що уражена станція нафтопроводу забезпечує постачання нафти до його країни та відіграє ключову роль у її енергетичній безпеці.

Сіярто наголосив, що зараз Угорщина є головним постачальником електроенергії для України і без угорської підтримки енергетична стабільність української системи була б значно слабшою.

Він закликав Україну «не ставити під загрозу енергопостачання Угорщини та припинити удари по маршрутах енергетичних постачань до країни у війні, до якої угорці не мають жодного стосунку».