У Києві після анестезії померла 10-річна дівчинка. Правоохоронці розпочали розслідування

Новини

В одній з дитячих лікарень Оболонського району Києва під час введення анестезії померла 10-річна дівчинка.

Про це повідомили Нацполіція Києва та Київська міська прокуратура.

Дівчинка орієнтовно пів року тому зламала руку — перелом зафіксували металевими пластинами. Нещодавно дівчина знов травмувалась, тож була запланована повторна операція.

Під час зняття гіпсу їй почали вводити анестезію. За словами матері, після введення препарату у дитини раптово почалося сильне збудження, посиніла шкіра та різко впав тиск. Дівчинку намагалися реанімувати майже 3 години, лікарі вводили медичні препарати, щоб стабілізувати стан, однак врятувати її не вдалося.

На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу та столичного главку, ювенальні інспектори та судово-медичний експерт.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за статтею Кримінально кодексу про неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником з тяжкими наслідками. Вже призначили судово-медичну експертизу.

Експертизи встановлять причину смерті дівчинки та якість наданих медичними працівниками послуг.