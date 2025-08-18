РФ атакувала Україну балістикою та 140 дронами. Скільки цілей знешкодила ППО

Новини

У ніч на 18 серпня російські війська випустили для атаки на Україну 4 балістичні ракети «Іскандер-М» та 140 безпілотників різних видів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Балістичні ракети росіяни запускали з Таганрога, Міллерова та Курська, а «шахеди» й безпілотники-імітатори різних типів — із таких напрямків, як Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ та мис Чауда, що в окупованому Криму.

Повітряний напад цієї ночі відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Військові звітують про знешкодження 88 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Влучання ворожих ракет та ударних БпЛА фіксують на 25 локаціях на Донеччині, Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Одещині та Київщині.