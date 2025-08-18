Опозиція Угорщини вимагає від Росії не втручатися у зовнішню політику країни

Новини

Лідер угорської опозиції Петер Мадяр звернувся до Росії з вимогою поважати суверенітет Угорщини та утриматися від втручання у внутрішні справи його країни.

Про це він написав у Facebook.

«Угорщина належить виключно угорському народу. Жодна іноземна держава — союзник, супротивник чи будь-хто інший — не має права намагатися впливати на наше політичне майбутнє чи визначати результати наших виборів», — заявив Мадяр.

Він підкреслив, що демократичні процеси мають залишатися поза зовнішнім впливом, адже це умова нормальної двосторонньої співпраці між країнами.

Раніше Служба зовнішньої розвідки Росії опублікувала заяву, в якій описала Мадяра як «лояльного до глобалістських еліт». Російська спецслужба стверджувала, що Європейська комісія розглядає зміну режиму в Будапешті.

Мадяр опублікував відкритий лист до посла Росії в Угорщині, в якому запитав, який ефект мала на меті публікація розвідки РФ.

«Офіційно протестую проти заяв, зроблених Службою зовнішньої розвідки Російської Федерації, та їх поширення офіційними та державними каналами», — зазначив він.

Він вимагає чітких гарантій, що РФ утримається від будь-яких дій, які можуть бути кваліфіковані як втручання у внутрішньополітичні процеси Угорщини, включаючи дезінформаційні кампанії, кібероперації або залякування політичних діячів і громадян.