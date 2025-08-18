Опозиція Угорщини вимагає від Росії не втручатися у зовнішню політику країни
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
Лідер угорської опозиції Петер Мадяр звернувся до Росії з вимогою поважати суверенітет Угорщини та утриматися від втручання у внутрішні справи його країни.
Про це він написав у Facebook.
«Угорщина належить виключно угорському народу. Жодна іноземна держава — союзник, супротивник чи будь-хто інший — не має права намагатися впливати на наше політичне майбутнє чи визначати результати наших виборів», — заявив Мадяр.
Він підкреслив, що демократичні процеси мають залишатися поза зовнішнім впливом, адже це умова нормальної двосторонньої співпраці між країнами.
Раніше Служба зовнішньої розвідки Росії опублікувала заяву, в якій описала Мадяра як «лояльного до глобалістських еліт». Російська спецслужба стверджувала, що Європейська комісія розглядає зміну режиму в Будапешті.
Мадяр опублікував відкритий лист до посла Росії в Угорщині, в якому запитав, який ефект мала на меті публікація розвідки РФ.
«Офіційно протестую проти заяв, зроблених Службою зовнішньої розвідки Російської Федерації, та їх поширення офіційними та державними каналами», — зазначив він.
Він вимагає чітких гарантій, що РФ утримається від будь-яких дій, які можуть бути кваліфіковані як втручання у внутрішньополітичні процеси Угорщини, включаючи дезінформаційні кампанії, кібероперації або залякування політичних діячів і громадян.
- Перед цим лідер угорської опозиції Петер Мадяр звинуватив Росію у втручанні у вибори та використанні своїх розвідувальних служб для підриву його кампанії проти премʼєра Віктора Орбана.
- Партія опозиційного лідера Угорщини «Тиса» випереджає партію премʼєр-міністра Віктора Орбана «Фідес» у більшості опитувань напередодні парламентських виборів, які відбудуться навесні наступного року.