РФ атакувала Харків — є жерти та поранені

Новини

Росіяни близько 5 ранку атакували Харків дронами. Один з ударів прийшовся по багатоповерховому житловому будинку в Індустріальному районі міста — обвалилися перекриття і люди опинилися під завалами.

Про наслідки повідомляють мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За останніми даними, відомо про чотирьох загиблих, серед яких півторарічна дівчинка, тіло якої дістали з-під завалів. Імовірно, загиблу дитину ще ідентифікують — раніше мер Харкова повідомляв, що серед жертв — однорічний хлопчик, за версією очільника ОВА, йому було два роки. Згодом від Олега Синєгубова зʼявилася інформація про дівчинку.

Також відомо, що двох людей деблокували з-під завалів живими, їм надають медичну допомогу. Загалом 17 людей отримали травми різного ступеня тяжкості, декого з них госпіталізували.

Уже відомо, що ворог поцілив 4 БпЛА типу «Герань-2» в 5-поверховий багатоквартирний житловий будинок. Там спалахнули пожежі в квартирах на першому, третьому та пʼятому поверхах.

Загалом російська атака пошкодила шість житлових будинків та 15 автомобілів. В Індустріальному районі Харкова триває аварійно-рятувальна операція. Під завалами досі можуть бути люди.