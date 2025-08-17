РФ атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» та 60 дронами. Були влучання

Новини

У ніч на 17 серпня російська армія атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» та 60 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Цього разу росіяни запускали повітряні цілі з таких російських напрямків, як Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово.

Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Повітряні сили звітують, що ППО знешкодила 40 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Ракети та 20 дронів влучили у 12 місцях прифронтових районів Харківщини, Донеччини та Дніпропетровщини.