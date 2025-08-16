У Харкові чоловік напав з ножем на трьох працівників ТЦК і правоохоронця — його затримали

Новини

У Харкові пізно ввечері 14 серпня чоловік напав з ножем на трьох працівників ТЦК і правоохоронця — його вже затримали. Двоє військових перебувають у лікарні. В одного з них тяжке поранення, за його життя лікарі боролися всю ніч.

Про це повідомляють Поліція Харківської області і Харківський обласний ТЦК та СП.

Представник поліції представився чоловіку і попросив надати військово-облікові документи — після цього чоловік напав і втік. У ТЦК наголосили, що всі поранені військові безпосередньо боролися проти агресії РФ.

Поліція ідентифікувала нападника — це 36-річний мешканець селища Солоницівка Харківського району.

Місцева прокуратура відкрила кримінальне провадження за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) та ч. 2 ст. 15, п. 1, 8 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Фігуранту вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, йому загрожує довічне.