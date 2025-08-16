ОСУВ «Дніпро»: РФ окупувала два населені пункти на Донеччині

Новини

Російська армія окупувала два населені пункти на Добропільському і Сіверському напрямках в Донецькій області.

Про це повідомляє ОСУВ «Дніпро».

Так, на Добропільському напрямку російська армія витіснила українські підрозділи й окупувала Попів Яр. Ворог намагається розширити зону контролю біля Нового Шахового — це орієнтовно 16,8 км від вже окупованого населеного пункту. Ворожа армія також активізувала наступ в бік Іванівки.

На Сіверському напрямку противник окупував Івано-Дарʼївку. На цьому ж напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Григорівки, Переїзного, Федорівки та Серебрянки.

На Покровському напрямку російська армія не полишає спроб блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію. Сили оборони стримують натиск, знищуючи переважаючі сили ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог безуспішно атакував у Вовчанську. Противник поновив наступальні дії в напрямку Мілового і Хатнього на Великобурлуцькому напрямку. На підтримку дій своїх штурмових підрозділів росіяни стали застосовувати більше авіації з керованими авіабомбами.

На Купʼянському напрямку Сили оборони України відбили спроби противника покращити тактичне положення поблизу Петропавлівки, Загризового і Колодязного.

На Лиманському напрямку українські воїни дали відсіч штурмовим діям загарбників біля Карпівки, Середнього, Шандриголового і в Серебрянському лісництві.

На Краматорському і Торецькому напрямках штурмові дії окупантів були спрямовані на українські позиції неподалік Василівки, Плещіївки та Яблунівки. Ворожі атаки успіху не мали.

На Новопавлівському напрямку російські окупанти зосередилися на атаках у районі Філії, Толстого, Маліївки, Новогеоргіївки, Ольгівського та Комишувахи. Тривають важкі бої, противник, не рахуючись зі втратами в живій силі й техніці, намагається розвинути наступ.

Що передувало

Зараз Донецька область залишається найскладнішою ділянкою фронту. Проєкт DeepState 11 серпня повідомляв, що війська РФ просунулися в напрямку Добропілля до Кучеревого Яру та Золотого Колодязя, а звідти проникли у Веселе.

В ОСУВ «Дніпро» тоді пояснювали, що противник, маючи чисельну перевагу, просочується малими групами повз першу лінію оборони, втрачаючи багато особового складу.

Наступного дня, 12 серпня, у Генштабі повідомили, що росіяни зосередили на Покровському напрямку понад 110 тисяч військових. Окремі диверсанти проникли в кілька населених пунктів.

Зокрема, кілька невеликих ДРГ обійшли позиції українських захисників і спробували просунутися в напрямку населеного пункту Золотий Колодязь. Також диверсанти потай проникали в населені пункти Веселе, Вільне, Рубіжне, Кучерів Яр.

Пізніше президент підтвердив прорив РФ приблизно на 10 км поблизу Добропілля на Покровському напрямку. За словами Зеленського, групи росіян просувалися без техніки. Деяких з них вже знищили, деяких — взяли в полон.

За кілька днів, 15 серпя, аналітичний проєкт DeepState оновив карту, а 1 корпус НГУ «Азов» повідомив, що в результаті пошуково-ударних дій зачистили такі населені пункти, як Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе і Золотий Колодязь.

Там заявили, що вдалося зупинити просування ворога на Покровському напрямку, і додали, що стабілізаційні дії на Добропільському напрямку тривають.