Трамп: «Усі разом» вирішили, що потрібна мирна угода, а не тимчасове перемир’я

Win McNamee / Getty Images

Президент США Дональд Трамп після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, європейськими лідерами та зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним заявив, що«усі разом» вирішили, що треба одразу переходити до мирної угоди, а не говорити про тимчасове перемир’я.

Про це Трамп написав у своїй соціальній мережі.

«Усі разом вирішили, що найкращий спосіб покласти край жахливій війні між Росією та Україною — це перейти безпосередньо до мирної угоди, яка покладе край війні, а не просто до угоди про припинення вогню, яка часто не виконується», — написав президент США.

Стосовно візиту Володимира Зеленського в Овальний кабінет 18 серпня він заявив, що «якщо все вийде, ми заплануємо зустріч із президентом Путіним».

Що відомо про перемовини

Путін і Трамп 15 серпня провели перемовини у форматі «три на три». Зустріч тривала близько трьох годин, після неї президент США й очільник Кремля виступили з короткими тезами, але на запитання журналістів відповідати не стали. Жодних суттєвих заяв про припинення вогню в Україні та повʼязані з цим питання лідери не зробили, проте обидва відгукувались про перемовини позитивно.

Зранку 16 серпня Трамп провів телефону розмову з Володимиром Зеленським, вона тривала понад півтори години — спершу тет-а-тет, потім приєдналися європейські лідери. Президент США поінформував Зеленського про свою зустріч з очільником Кремля Володимиром Путіним 15 серпня і про основні пункти їхньої розмови.

Тоді ж стало відомо, що Трамп запросив Володимира Зеленського зустрітися 18 серпня у Вашингтоні — президент України каже, що там вони там обговорять «всі деталі по завершенню вбивств, по завершенню війни».