Зеленський зустрінеться з Трампом 18 серпня у Вашингтоні. Що відомо

Новини

Після розмови з Дональдом Трампом президент України Володимир Зеленський заявив, що зустрінеться з президентом США в понеділок, 18 серпня, у Вашингтоні. І там обговорять «всі деталі по завершенню вбивств, по завершенню війни».

Про це очільник держави повідомив за підсумками розмови з Трампом.

Зеленський розповів, що президент США поінформував його про свою зустріч з очільником Кремля Володимиром Путіним 15 серпня і про основні пункти розмови. Зеленський наголосив: важливо, що сила Америки впливає на розвиток ситуації.

«Ми підтримуємо пропозицію президента Трампа щодо тристоронньої зустрічі Україна — Америка — Росія. Україна підкреслює: ключові питання можуть обговорюватись на рівні лідерів, і тристоронній формат підходить для цього», — написав президент України.

За його словами, важливо, щоб європейці були залучені на всіх етапах заради надійних гарантій безпеки разом з Америкою. Крім того, вже обговорили «позитивні сигнали» від американської сторони щодо участі в гарантуванні безпеки Україні.

Загалом розмова з Трампом тривала понад півтори години — спершу тет-а-тет, а потім приєдналися європейські лідери.

Речник Єврокомісії розповів «Суспільному», що в телефонній розмові взяли участь голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Польщі Кароль Навроцький, премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер, генсек НАТО Марк Рютте, держсекретар США Марко Рубіо і спецпредставник США Стів Віткофф.