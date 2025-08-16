Зеленський зустрінеться з Трампом 18 серпня у Вашингтоні. Що відомо
- Ірина Перепечко
-
Після розмови з Дональдом Трампом президент України Володимир Зеленський заявив, що зустрінеться з президентом США в понеділок, 18 серпня, у Вашингтоні. І там обговорять «всі деталі по завершенню вбивств, по завершенню війни».
Про це очільник держави повідомив за підсумками розмови з Трампом.
Зеленський розповів, що президент США поінформував його про свою зустріч з очільником Кремля Володимиром Путіним 15 серпня і про основні пункти розмови. Зеленський наголосив: важливо, що сила Америки впливає на розвиток ситуації.
«Ми підтримуємо пропозицію президента Трампа щодо тристоронньої зустрічі Україна — Америка — Росія. Україна підкреслює: ключові питання можуть обговорюватись на рівні лідерів, і тристоронній формат підходить для цього», — написав президент України.
За його словами, важливо, щоб європейці були залучені на всіх етапах заради надійних гарантій безпеки разом з Америкою. Крім того, вже обговорили «позитивні сигнали» від американської сторони щодо участі в гарантуванні безпеки Україні.
Загалом розмова з Трампом тривала понад півтори години — спершу тет-а-тет, а потім приєдналися європейські лідери.
Речник Єврокомісії розповів «Суспільному», що в телефонній розмові взяли участь голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Польщі Кароль Навроцький, премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер, генсек НАТО Марк Рютте, держсекретар США Марко Рубіо і спецпредставник США Стів Віткофф.
- Путін і Трамп 15 серпня провели перемовини у форматі «три на три». Зустріч тривала близько трьох годин, після неї президент США й очільник Кремля виступили з короткими тезами, але на запитання журналістів відповідати не стали. Жодних суттєвих заяв про припинення вогню в Україні та повʼязані з цим питання лідери не зробили.
- Трамп раніше стверджував, що «є хороші шанси» на зустріч із Путіним і Зеленським — казав, що ця зустріч може відбутися швидко після його саміту з очільником Кремля. Він заявляв: якщо 15 серпня він не отримає потрібних відповідей, то тристороння зустріч не відбудеться.
- CBS писало з посиланням на джерела, що президент США Дональд Трамп, президент України Володимир Зеленський і очільник Кремля Володимир Путін можуть зустрітися наприкінці наступного тижня. США вже працюють над місцем для зустрічі лідерів. Очільник Кремля, коментуючи можливість зустрітися із Зеленським, заявив, що наразі для цього немає відповідних умов.