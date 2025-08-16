Трамп зараз не вводитиме проти РФ додаткових санкцій чи інших «серйозних наслідків»

Новини

Президент США Дональд Трамп через зустріч з очільником Кремля Володимиром Путіним 15 серпня не вводитиме проти РФ додаткових санкцій чи інших «серйозних наслідків» зараз.

Про це Трамп повідомив в інтерв’ю Fox News, цитує його CNN.

«Через те, що сталося сьогодні [перемовини з Путіним], я думаю, що мені не потрібно зараз про це думати», — сказав президент США в інтерв’ю Fox News.

Він додав, що, можливо, йому доведеться подумати про це «за два чи три тижні, чи щось таке», але точно не зараз.

Погрози санкціями Росії

Трамп уже не раз встановлював дедлайн Росії для припинення вогню і погрожував наслідками, якщо РФ цього не зробить. Наприклад, останнього разу 8 серпня було кінцевим терміном для РФ — президент США казав, що якщо до цього часу не буде припинення вогню, то на Росію чекатимуть «жорсткі санкції». Проте жодних обмежень він так і не ввів, хоча РФ проігнорувала всі дедлайни та вимоги. У ті ж дати стало відомо, що лідери зустрінуться 15 серпня.

Трамп 13 серпня знову заявив, що «будуть серйозні наслідки», якщо Росія не погодиться припинити війну. На запитання, чи зіткнеться Росія з наслідками за те, що не рухатиметься до мирної угоди щодо України, Дональд Трамп відповів: «Так, зіткнеться».