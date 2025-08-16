У ніч перемовин Трампа і Путіна РФ атакувала Україну балістичною ракетою та понад 80 дронами

Новини

У ніч проти 16 серпня російська армія атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» та 85 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Були прямі влучання.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Росіяни запускали свої повітряні цілі з території тимчасово окупованого Криму, а ще з таких російських напрямків, як Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово. Атакували прифронтові райони Сумщини, Донеччини, Чернігівщини та Дніпропетровщини.

Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ ті безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. У Повітряних силах звітують, що ППО знешкодила 61 ворожий БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни.

Проте ракета і 24 безпілотники влучили у 12 місцях.