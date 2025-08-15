Bloomberg: Російські хакери багато років мали доступ до системи документації судів США

Новини

Російські урядові хакери протягом багатьох років мали доступ до системи зберігання записів судів США й викрали конфіденційні документи, які судді постановили засекретити.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Як показує звіт про інцидент, зловмисники отримали доступ до системи, використавши вкрадені облікові дані користувачів та вразливість кібербезпеки в застарілому сервері.

Причому хакери цілеспрямовано шукали саме засекречені документи.

У документі не називають конкретних виконавців. Однак, за словами джерел, слідчі знайшли докази того, що за атакою стояла російська хакерська група, яку спонсорує держава.

Невідомо, коли саме хакери вперше проникли в систему і коли суди дізналися про злам. Один зі співрозмовників повідомив, що минулої осені судова система найняла компанію з кібербезпеки для розвʼязання проблеми.

За даними Bloomberg, хакери полювали на засекречені документи в справах, пов’язаних зі шпигунством та іншими чутливими матеріалами, включно зі справами про шахрайство, відмивання коштів і агентів іноземних урядів. Такі записи часто містять конфіденційну інформацію, яка в руках зловмисників може бути використана для зриву кримінальних і національних розслідувань або для встановлення людей, що співпрацюють із правоохоронцями.