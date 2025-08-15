Норвегія виділить Україні понад $98 млн на імпорт газу перед опалювальним сезоном
- Автор:
- Ірина Перепечко
- Дата:
-
Норвегія виділяє Україні ще один мільярд норвезьких крон (це понад $98 мільйонів) на імпорт газу, щоб забезпечити достатньою кількістю газу населення, підприємства і промисловість напередодні нового опалювального сезону.
Про це йдеться на сайті норвезького уряду.
«Президент Зеленський попросив нас допомогти забезпечити електроенергію та опалення для України перед новою зимою. Я дуже радий, що ми можемо позитивно відповісти на це прохання», — сказав міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде.
Гроші проходитимуть через Європейський банк реконструкції та розвитку — їх отримуватиме державна газова компанія «Нафтогаз». На ці кошти закуплять газ у західних постачальників. Імпорт газу спрямують на споживання і створять запаси для надзвичайних ситуацій у разі подальших атак на газову інфраструктуру. Підтримка є частиною норвезької програми «Нансен» для України.
Раніше, у березні 2025 року, Норвегія вже виділяла мільйон крон на підтримку закупівлі газу для України. Так, очікують, що у 2025 році норвезька підтримка має забезпечити газ, опалення та електроенергію в Україні приблизно для одного мільйона сімей на опалювальний сезон 2025/2026 року.
- З 2022 року Норвегія загалом підтримала Україну на 4,6 мільярда крон для закупівлі газу.
- Програма підтримки Нансена — норвезька програма цивільної та військової підтримки на суму 75 мільярдів норвезьких крон на період з 2023 до 2027 року. Розподіл між цивільною та військовою підтримкою визначають щорічно з огляду на потреби України.