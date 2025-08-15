Норвегія виділить Україні понад $98 млн на імпорт газу перед опалювальним сезоном

Новини

Норвегія виділяє Україні ще один мільярд норвезьких крон (це понад $98 мільйонів) на імпорт газу, щоб забезпечити достатньою кількістю газу населення, підприємства і промисловість напередодні нового опалювального сезону.

Про це йдеться на сайті норвезького уряду.

«Президент Зеленський попросив нас допомогти забезпечити електроенергію та опалення для України перед новою зимою. Я дуже радий, що ми можемо позитивно відповісти на це прохання», — сказав міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде.

Гроші проходитимуть через Європейський банк реконструкції та розвитку — їх отримуватиме державна газова компанія «Нафтогаз». На ці кошти закуплять газ у західних постачальників. Імпорт газу спрямують на споживання і створять запаси для надзвичайних ситуацій у разі подальших атак на газову інфраструктуру. Підтримка є частиною норвезької програми «Нансен» для України.

Раніше, у березні 2025 року, Норвегія вже виділяла мільйон крон на підтримку закупівлі газу для України. Так, очікують, що у 2025 році норвезька підтримка має забезпечити газ, опалення та електроенергію в Україні приблизно для одного мільйона сімей на опалювальний сезон 2025/2026 року.